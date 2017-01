LES DERNIÈRES HEURES D’UN DESPOTE AU POUVOIR : Yahya Jammeh, game over

« L'Assemblée nationale de la Gambie prépare une forfaiture », annonçait Libération il y’a quarante et huit heures. Les faits nous ont donné raison et comment.

A la suite de trois résolutions portées par les députés de la majorité, l’Assemblée a déclaré hier l’état d’urgence en Gambie. Selon le document obtenu par nos soins, cet état d’urgence dont le but manifeste est d’empêcher l’investiture du Président Adama Barrow demain, a pris effet hier et s’étale jusqu’au 17 avril 2017. Une énième forfaiture du despote de Banjul dont les parlementaires aux ordres ont aussi décidé de prolonger le mandat des députés jusqu’au 11 juillet 2017. Ce, sous le prétexte fallacieux d’un «niveau d’ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent » dans le processus électoral gambien. Pire, l’Assemblée a prolongé de trois mois le mandat de Jammeh qui prend fin aujourd’hui

Auparavant, l’Assemblée nationale a accusé le Sénégal d’ingérence dans les affaires internes de la Gambie et mis en garde la Cedeao contre une intervention militaire. Ce qui n’est pas surprenant puisque lors de l’ouverture de la session extraordinaire lundi dernier, des sources internes révélaient à Libération que des députés de la majorité s’en sont pris au Sénégal.

Une accusation des plus ridicules d’autant que le «crime » de notre pays aura été de «loger » Adama Barrow sur demande pressante de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Qui plus, la vie de Adama Barrow était sérieusement menacée en Gambie où les arrestations d’officiers ayant refusé de se soumettre à la Garde républicaine se sont poursuivies hier. Après l’acte posé par son Assemblée qui a perdu toute sa crédibilité depuis des lustres, Yahya Jammeh s’est encore invité sur le plateau de la chaîne nationale pour un discours à l’image de sa santé mentale.

«Tout acte de désobéissance aux lois de la Gambie, l’incitation à la violence et les troubles à l’ordre public sont interdits. Les forces de sécurité maintiendront l’ordre » a-t-il affirmé avant de dénoncer, comme son Assemblée, cette «ingérence étrangère » qui n’existe que dans sa tête d’illuminé. Le décret instaurant l’état d’urgence a été publié le...même jour dans le journal officiel.

A vrai dire, Jammeh n’en fait qu’à sa tête. A la suite de l’échec de la mission de médiation de la Cedeao, le Maroc a offert une dernière chance au dictateur en lui proposant l’asile s’il lâchait le Pouvoir qu’il a perdu démocratiquement. A ce propos, le ministre marocain aux Affaires étrangères Nasser Bourita et le chef des Renseignements extérieurs Yassine Mansouri séjournent à Banjul pour jouer carte sur table avec le dictateur qui avait décliné, il y’a de cela quelques jours une offre similaire du Nigéria. N’empêche, le vide se poursuit autour de Jammeh.