LES BAAY-FALL ET LE MAGAL - Après les ordures, les voyous et les porteurs de vêtements indécents.

Touba ville propre ! Les Baay-Fall, pilotés par la Commission Assainissement du Grand Magal ont fini de dégager les ordures des grandes artères de la cité. Les opérations de nettoiement ont connu, cette année, un franc succès grâce notamment à la bravoure des disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall, mais encore grâce au concours du Président Macky Sall qui, selon les autorités religieuses, a été d'un soutien financier important. Le Chef de l'Etat, par l'entremise de Moustapha Diakhaté, a dégagé, en effet, une enveloppe financière conséquente après avoir fait convoyer du matériel logistique et ce, à la grande satisfaction du Président du comité d'organisation Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké qui a aussi félicité Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké, coordinateur de la Commission-Assainissement.



Après ce travail d'investissement humain, les Baay-Fall ont aussi eu droit, jeudi, à un tout nouveau ndiguël de la part du Khalife Général des Mourides. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké leur a demandé de continuer à veiller sur le port vestimentaire des hommes et des femmes qui séjourneront dans la cité, le temps du 18 Safar, mais aussi au-delà. La sécurité des personnes et de leurs biens est aussi inclue. Cela fait suite à la remarque faite par Serigne Fallou Fall ibn Serigne Modou Aminita Fall qui dit avoir constaté que certains interdits dans ce sens étaient en train d'être bafoués. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre Mbacké souhaitera fermeté et vigilance de la part des Baay-Fall eu égard au caractère religieux de la ville.



C’était en marge de la cérémonie de clôture des journées de nettoiement initiées à chaque veille de Magal par la commission assainissement du Grand Magal que ces propos ont été échangés.