LÉONA NIASSÈNE - La confraternité entre Niassènes et Mourides revivifiée.

En prélude à la ziarra de Léona Niassène prévue samedi et à l'inauguration de la mosquée de la cité par le Président Macky Sall ce vendredi, la communauté mouride a rendu visite à celle Niassène de Léona. La délégation était conduite par Serigne Babacar Mbacké Moukabarô et reçue par Serigne Arabi Niass. Ce dernier s'est réjoui de la rencontre et s'est félicité de l'excellence des relations entre Touba et Léona Niassène. '' Cheikh Al Ibrahima et Serigne Cheikh Gaindé Fatma entretenaient de réelles bonnes relations et se témoignaient une sympathie particulière. Cet aadiya constitué de boeuf, de riz, de denrées diverses, d'une enveloppe financière et de boubous me va droit au cœur. Venant d'un mouride, cela n'est guère surprenant ''. Le Mbacké -Mbacké dira avoir agi au nom du Khalife Général des Mourides et confie sa ferme volonté de pérenniser cette action.