LEONA NIASSÈNE - Cette mosquée que le Président Sall est venu inaugurer à Kaolack

Ces couleurs sont le vert et le blanc. Elle est construite sur 35 mètres de long et 32 mètres de large. Jadis bâtie sous la houlette d'El Hadj Ibrahima Niass, l'édifice a été entièrement rénovée par le Président Macky Sall. Dedans, trônent 8 climatiseurs. Hormis le grand portail, on compte 6 portes en bois. La mosquée peut accueillir dans sa partie intérieure 1250 places et sur l'esplanade 700 autres. Vue de loin, elle laisse dominer le ciel par 5 minarets dont l'accès est possible grâce à un escalier... C'est cette mosquée que le Président de la République est venue inaugurer ce vendredi à Kaolack où il va honorer la prière du vendredi à côté du Khalife de Léona et sous la direction de l'Imam Arabi Niass.