LÉGISLATIVES : Les femmes APR lancent l’opération « Bindu »

Réunies au siège de leur parti, les femmes de l’Alliance pour la République (Apr) sont plus que jamais déterminées à remporter les législatives du 30 juillet prochain. Lors de cette rencontre politique, Mme Marième Badiane a invité ses camarades militantes, venues des quatre coins du Sénégal, à s’inscrire massivement sur les listes électorales. Car, le Président de la République, Macky Sall, a toujours porté un grand espoir sur les femmes et les jeunes, pour une majorité écrasante de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale.

La présidente a aussi saisi l’occasion pour saluer l'unité des femmes du département de Dakar à travailler pour la reconquête de Dakar. Car, elle estime que seule cette unité peut leur assurer la victoire aux prochaines joutes électorales.

Tour à tour, ces femmes ont fait part de leur dynamisme au niveau de leur base pour l’opération ‘’Bindu’’ sur les listes électorales et de leur engagement à toujours travailler derrière leur présidente, pour l’atteinte des objectifs qu’elles se sont fixés. Avant de décliner des stratégies d'animation de leur mouvement national.