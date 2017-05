LEGISLATIVES : Le Docteur Abdourahmane Sarr tête de liste du Mouvement Moom Sa Bopp Menel Sa Bopp

La candidature du Mouvement Moom Sa Bopp Menel Sa Bopp a été parrainée par plus de 30000 sénégalais avec comme tête de liste, le Docteur Abdourahmane Sarr. Il portera une liste de citoyens ordinaires qui croient au changement avec une vision claire du sénégalais qui prend son destin en main. Dans une declaration publique d'avant dépôt des listes, il disait ceci:



"Je compte diriger une liste citoyenne du Mouvement Moom Sa Bopp Mënël Sa Bopp aux élections législatives de juillet 2017 si notre candidature est parrainée par assez de sénégalais. Le Sénégal a un grand potentiel et nous travaillons dur, autorités, opposition, comme citoyens, mais nous n’y arrivons pas. Nous avons des ressources humaines de qualité et une volonté de nous en sortir. Chaque sénégalais le démontre tous les jours, ici comme à l’étranger. Nous sommes capables de grandes choses mais le potentiel de chaque sénégalais n’est pas suffisamment valorisé.

Les jeunes ne trouvent pas d’emplois, nous ne travaillons pas à plein régime, ni dans nos villes ni dans nos campagnes, et nous n’avons pas accès à des services de santé et d’éducation de qualité. Nos infrastructures sont limitées et notre cadre de vie dans les villes est déplorable. Nos entreprises et nos paysans qui essaient de créer de la valeur se trouvent en face d’un état qui veut réfléchir et diriger le développement à leur place. Un état qui dresse beaucoup d’obstacles sur leurs chemins, des impôts élevés, et une bureaucratie inefficace.



Nos leaders politiques nous disent qu’ils vont régler ces problèmes. Ces promesses vous les avez entendues plus d’une fois. Mais rien ne change. La réalité est qu'ils n'ont pas de solutions à nos problèmes de développement. Ils nous doivent essentiellement des services publics de qualité. Nous sommes nous-mêmes la solution à notre développement.



Je voudrais vous dire que l’une des barrières les plus importantes à notre développement économique est d’une part le manque d’accès au financement dans une monnaie qui correspond à nos besoins, et d’autre part une responsabilisation insuffisante des citoyens et collectivités locales dans leur propre développement. Avez-vous déjà essayé d’avoir un prêt pour développer une entreprise ou financer un projet? C’est presque impossible à moins d’être bien nanti. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi presque tout ce que nous consommons, même le lait, nous vient de l’extérieur? Vous le savez c’est parce que notre monnaie est trop forte. Pourquoi tous ceux qui le peuvent se soignent ou envoient leurs enfants dans des écoles et hôpitaux privés? Vous le savez, c’est parce que notre secteur public est inefficace.



Nous avons des propositions spécifiques pour que chacun d’entre vous puisse développer son potentiel en facilitant l’accès au crédit aux consommateurs et petites entreprises et en responsabilisant les citoyens dans les services publics. Nos propositions ferons aussi en sorte que les citoyens et communautés librement solidaires puissent financer leurs projets communs. Les parents auront la possibilité de financer et de gérer de bonnes écoles pour leurs enfants et d’accéder à des soins de santé de qualité dans des établissements sanitaires dignes de ce nom. Les envois des sénégalais de l’extérieur pourront être mieux valorisés dans des infrastructures génératrices de revenus pour leur permettre de rentrer au pays. Vous avez déjà les moyens de faire tout ça mais vous ne le savez pas.



Je vous invite à visiter notre site internetwww.mrld.org pour vous informer sur notre programme et comment nos projets pourraient changer le Sénégal. Renseignez-vous sur ce que nous faisons, rejoignez-nous, signez la pétition et participez à affiner nos propositions. Je vous demande de contribuer au changement dont notre pays a besoin en soutenant nos candidatures indépendantes ou en faisant une modeste contribution financière. Je dis bien contribution financière car nous sommes tous concernés.



Nous avons besoin de leaders qui ont foi aux sénégalais eux-mêmes et en leur capacité de régler leurs problèmes par eux-mêmes et à prendre leur destin en main. Il est temps que nous commencions. Nous comptons sur votre soutien.



MRLD, Moom sa bopp Mënël Sa Bopp