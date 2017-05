LÉGISLATIVES : La Coalition ADIANA invite l'opposition à plus de maturité et réaffirme son engagement dans la mouvance présidentielle

Nous leaders de l’Alliance pour le Développement par l’Intégrité, l’Action, le Nationalisme et l’Africanisme (ADIANA),

Préoccupés par le fait qu’une partie importante de notre classe politique se bagarre à mort pour des positions confortables sur les listes électorales

Conscients du fait que les intérêts individuels sont les principales causes de la violence lors des investitures électorales et réaffirmant notre requête à l’endroit des acteurs politiques d’investir les citoyens les plus représentatifs dotés de valeurs morales incontestables et réaffirmant que nous sommes pour des alliances qui privilégient l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers



Adoptons la déclaration ci-après :



Nous réitérons nos engagements à accompagner la mouvance présidentielle et décidons : (i) de communiquer sur les résultats du PSE et de formuler des propositions d’amélioration (ii) d’aligner nos activités de développement aux axes du PSE (iii) d’évaluer la contribution directe du gouvernement sur la réalisation des activités de notre plan stratégique (iv) d’évaluer la prise en compte de nos recommandations dans la gestion des affaires de l’Etat pour apprécier la qualité de notre compagnonnage (v) et de voter avec lucidité en tant que citoyens



Et nous invitons les acteurs politiques à : (i) faire plus de preuve de maturité et d’offrir aux citoyens la possibilité de faire des choix responsables à travers des programmes politiques (ii) débattre sur des programmes de développement qui intéressent les citoyens avec dignité et respect mutuel.