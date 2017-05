LÉGISLATIVES : La COJER du département de Kanel choisit sa tête de liste de la coalition BBY

La Convergence des jeunesses républicaines (COJER) de Kanel, par la voix de son coordinateur, Houdou Boubou Dia, est consciente qu’à deux mois des élections législatives, l’heure est au choix des responsables politiques pour les investitures. « Ainsi, les militants et responsables de la coalition BBY du département de Kanel ont approuvé et validé à l’unanimité le choix du Président Macky Sall de porter Daouda Dia tête de liste de la coalition BBY dans le département pour défendre les couleurs de Benno Bokk Yakaar aux élections législatives du 30 juillet », lit-on dans un communiqué.

La résolution a été prise samedi à Kanel à l’issue d’une Assemblée générale que le coordonnateur local des « apéristes » a présidée.

« Une occasion pour les responsables du département et les militants venus dans toutes les 12 communes de féliciter les efforts consentis par les trois députés de leur localité. Ils ont ainsi demandé la reconduction des députés Mamadou Sadio Diallo et Mariame Kane », apprend-on. La mouvance au pouvoir milite pour la promotion des jeunes. Un souhait que justifie le Questeur de l’Assemblée par le fait que ces derniers ont été avant-gardistes pour l’accession de Macky Sall à la tête de ce pays.

« Nous avons accompagné et défendu le parti dans tous les fronts. Beaucoup d’étudiants ont raté leurs études pour ce parti et nous sollicitons les formations et la promotion des jeunes du département », mentionne-t-il. Avant d’arguer que compte tenu du poids électoral avec plus de 40.000 jeunes nouveaux inscrits, « nous voulons un 4ème jeune député à la liste nationale pour que cette jeunesse soit représentée ».