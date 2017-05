LÉGISLATIVES : LA SECTION APR/ORLÉANS INVESTIT MAMADOU DÈME DU PRC

Communiqué.La section d’Orléans, l’une des plus grandes sections de France soutient la candidature de Mamadou Dème D’Etampe pour l’élection législative du 30 juillet Les membres du bureau de la section APR d’Orléans se sont réunis ce lundi 8 mai. Ils saluent et prennent acte de la décision du président Macky Sall de leur permettre de choisir eux-mêmes leurs représentants à l’Assemblé Nationale. L’enjeu est majeur car les candidats doivent refléter le choix des électeurs. Ce choix doit être incarné par des hommes et des femmes politiques sincères, davantage préoccupés à servir et à être utiles pour l’intérêt général que pour leur propres intérêts. Les membres du Bureau ont jugé que Monsieur Mamadou Dème, de par son expérience, est le plus apte à répondre à l’exigence que ce travail demande. Enfin, les membres de la section sont déterminés à faire le travail auprès des électeurs de la région Centre-Val de Loire pour donner une large majorité à la coalition de Benno Bokk Yaakaar dont Mamadou Dème représentera dans la Diaspora. Le Secrétariat EL Hadji Ndaw