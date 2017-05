LÉGISLATIVES : Comment Cheikh Kanté a désolé et irrité le Président Macky Sall

S’il y a quelqu’un qui commence à irriter au plus haut sommet de l’État, c’est bien le Directeur général du Port de Dakar. Selon nos radars sensibles, le président Macky Sall a affiché un air désespéré lorsqu’il a été mis au courant des informations annonçant le DG du Port comme son futur Directeur de campagne. Il n’en est absolument rien et cette éventualité n’a jamais été à l’ordre du jour. Au plus haut sommet de l’État, ce qui irrite le plus, c’est que tout le monde est au courant que ces informations sont distillées sur « commande » du DG du Port qui gagnerait bien à se calmer car, par les temps qui courent, il ne faut pas trop fâcher Macky Sall.