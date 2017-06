LÉGISLATIVES À TOUBA - 1033 groupements féminins massés derrière Bathie Diba ' font allégeance ' à Cheikh Abdou Bali

Une recrue de taille pour Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma, confirmé tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar à Mbacké ! La fédération '' Set-Setal- Matlaboul Fawzaini "dirigée par Bathie Diba a, en effet, officiellement décidé de se ranger derrière le chef religieux en perspective des prochaines élections législatives. La révélation a été faite, ce lundi à Touba, alors que les états-majors des différentes coalitions en lice ont déclenché une chasse aux porteurs de voix.



Bathie Diba de confier avoir '' pris la ferme résolution d'accompagner Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma dans l'unique objectif de faire basculer Touba vers la mouvance Présidentielle. ''



Se confiant à Dakaractu, Bathie Diba justifie sa décision par un simple fait : '' Touba a besoin d'un intellectuel de son rang capable de diligenter les doléances de la cité et de permettre aux populations de sortir de l'ornière. Qu'il soit choisi tête de liste de la coalition Présidentielle est une aubaine. Les femmes de la fédération et moi sommes engagés à saisir cette occasion pour que définitivement, les femmes de Touba soient émancipées et qu'elles bénéficient des faveurs généralement accordées à leurs consoeurs des autres localités. Nous remercions le Président Macky Sall pour ce choix porté sur Cheikh Abdou Mbacké. ''



Bathie Diba profitera de l'occasion pour marteler que la vocation initiale de la fédération demeure, toutefois, '' de rendre propre la cité religieuse à tout moment '', non sans signaler qu'il compte, dans ce cadre, sur le soutien du Mbacké-Mbacké qui s'est déjà illustré dans le projet '' Touba, ville verte. ''