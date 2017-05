LÉGISLATIVES À MBACKÉ - Les jeunes de la coalition Manko Taxawu Sénégal dénoncent ' un scandale '

C'est au terme d'une conférence animée par Déthié Diouf du parti '' VISA'' au nom de la coalition Manko sur '' le rôle et la place des jeunes dans le processus électoral, que la jeunesse de Taxawu Sénégal a dénoncé un scandale qui risque de créer un grand tollé à Touba. C'est Modou Sall '' Nay léér'' qui fait alerte au nom de ses camarades. Pour lui, la mouvance au pouvoir, avec la connivence d'autorités administratives, a fait bloquer les cartes électeur, empêchant les populations de pouvoir procéder au retrait de ces documents. À cela s'ajoute le découpage de la carte électorale qui est fait de manière à décourager les électeurs.'' Toutefois, renseigne Mame Mor Sarr, ces subterfuges ne pourront jamais les empêcher de gagner. ''



Les jeunes de Manko Taxawu Sénégal confient par ailleurs que les populations de Touba et Mbacké n'attendent que le 30 juillet prochain pour sanctionner le Président Sall à travers ses responsables au niveau local. '' Ces députés et directeurs, par leur absence du département et leur éloignement vis-à-vis des populations, vont être les premiers motifs de sanction. Nous les battrons à plate couture '', va renchérir Modou Sall.