LÉGISLATIVES À GUÉDIAWAYE : Abdou Karim Sall prédit déjà une cuisante défaite pour Malick Gackou s'il se présente comme tête de liste

En tournée récemment dans la zone, El Hadj Malick Gakou a laissé entendre qu'à Pikine tous les signaux sont au rouge parce que le Président de la République n'y a rien fait.



La réponse on ne peut plus salée d'Abdou Karim SALL ne s'est pas fait attendre.

Ce dernier balaie d'un revers de main ce qu'il qualifie comme de "fausses déclarations" de la part du leader du Grand Parti. Et c'est pas tout.



Responsable de l'APR dans le département de Pikine, le Coordonnateur de Mbao invite tout simplement Malick gackou, s'il est courageux ou s'il lui reste encore une once de courage de se présenter comme tête liste à Guédiawaye, fief dont il se réclame.

Au cas échéant, il se rendra compte "qu'il ne représente rien, absolument rien sur le plan politique", prédit Abdou Karim SALL.



Ce samedi à Djeddah Thiaroye Kaw, le DG de l'ARTP présidait en tant que parrain le meeting de ralliement de Aïssata TALLA, ex-responsable du PDS.