LÉGISLATIVES 2017 : Une menace de vote sanction brandie par des jeunes de Benno Bok Yakaar de Grand-Yoff

L’éclatement de Benno Bok Yakaar à Grand-Yoff pourrait bien profiter au camp de l’édile de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. En tout cas, cela pourrait se confirmer si les frustrés de cette localité du camp présidentiel maintiennent leur position. Hier, ces jeunes ont tenu un point de presse pour prévenir le président de la République dont ils ne partagent pas ses choix. Le coordinateur de l’Apr à Grand-Yoff, Nourou Niang, soutient sans ciller qu’ils ne vont pas accepter de voir des « Etrangers » sur les listes dans leur commune à leur détriment. « On le dit, ici et maintenant, que l’Apr de Grand-Yoff n’acceptera pas avec tous les sacrifices consentis pendant toutes ces cinq années de Macky Sall au pouvoir, qu’on soit des oubliés du régime. Nous avons été sur tous les fronts. Tout le monde sait qu’à Grand-Yoff, la bataille de leadership est très compliqué (Ndlr : faisant allusion à Khalifa Sall). Malgré tout, on tient tête au camp de Khalifa Sall. Avec tous les risques pris, nous ne pouvons pas être d’accord avec la décision du président sur les choix des hommes », soutient-il. Le porte parole M. Niang estime qu’il est injuste de mettre certains sur les listes à leur place. « Nous sommes les fils de Grand-Yoff. Le président doit avoir confiance en nous et nous mettre sur les listes afin qu’on puisse convaincre les militants de voter pour la coalition. Mais, venir prendre des gens qui viennent juste d’habiter dans la localité est injuste et nous le déplorons. C’est pourquoi, si le président maintenait ses choix, nous ferions un vote sanction contre le parti », avise Nourou Niang sous l’acquiescement des jeunes venus nombreux à ce point de presse.

Les frustrations de ces élections législatives sont loin de se terminer. Attendons de voir les noms qui sortiront des listes.