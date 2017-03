LÉGISLATIVES 2017 : Serigne Modou Kara Mbacké va diriger la liste départementale du PVD

La luttte pour les élections législatives risque d'être âpre à Dakar. Selon des informations, le marabout politicien Serigne Modou Kara Mbacké va s'investir dans la capitale et dirigera la liste départemental du Parti de la Vérité pour le Développement (PVD). Il sera assisté par son épouse et chargée de communication Toutane Diack Mbacké, qui est deuxième sur la liste départementale en plus des autres responsables du PVD qui se sont engagés à se battre pour la conquête de Dakar.

Quant à la présidente du parti Sokhna Dieng Mbacké, elle dirigera la liste nationale du PVD.

Les élections législatives du 30 Juillet 2017 risquent d'être mémorables et riches en rebondissements...