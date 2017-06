LEGISLATIVES 2017 : Les Choix éclairés de Macky Sall

Dans ma dernière publication relative aux élections législatives, j’avais soutenu que celles-ci seraient des moments très importants pour faire un premier bilan du Président MACKY. Lequel bilan pourrait être déterminant pour avoir une majorité à l’assemblée nationale et sa réélection en 2019.

Aujourd’hui le Président m’a donné raison concernant la tête de liste nationale et celle de Dakar. En son temps j’avais fait une analyse lucide et objective de la situation à Dakar pour proposer le Premier Ministre pour diriger la liste nationale et le Ministre Amadou BA pour la départementale de Dakar. Je rends grâce à DIEU.

Ainsi les populations attendent pour savoir ce que le Président a réalisé non pas à Dakar mais sur toute l’étendue du territoire national et pour nos compatriotes de la diaspora. Et la personne la mieux placée pour défendre ce bilan qui a pour référence le Plan Sénégal Emergent est le Premier Ministre MOUHAMMAD BOUNE ABDALLAH DIONE qui est maître d’œuvre de cette politique définie par le Chef de l’Etat. La logique voudrait qu’il soit devant les sénégalais pour montrer de façon très claire les réalisations de son gouvernement. Nous saluons la vision du Président de la République de placer le Premier Ministre à la tête de la liste nationale pour sillonner le pays et donner les bonnes informations.

Poursuivant sa logique, le Président a compris que Dakar doit faire l’objet d’une attention particulière donc il lui faut quelqu’un pour convaincre à travers le PSE. Monsieur Amadou BA est la personne désignée pour faire ce travail au vu de ce qu’il représente dans le cadre de la promotion du PSE. Mais aussi de son engagement aux côtés du Président par les actes qu’il pose chaque jour pour aider les populations Dakaroises. Cette décision stratégique du Président est salutaire.

À côté d’Amadou BA le Président a choisi des maires très politiques et proches également des populations : Abdoulaye Diouf SARR, Alioune Ndoye, Gean Baptise, Santti Agne etc. qui connaissent très bien les réalités de Dakar et bénéficient de l’estime des populations Dakaroises.

Il est temps que les militants et sympathisants travaillent dans l’unité pour faire gagner la liste BBY à Dakar parce que cette ville est symbolique. C’est ce combat que doit mener chacun d’entre nous car cette élection est le baromètre pour la présidentielle de 2019. Les investis doivent sentir l’engagement de tout un chacun pour faire triompher la liste BBY. C’est le nom de chacun d’entre nous qui est sur la liste donc nous devons faire preuve encore une fois d’engagement mais surtout de loyauté. Loyauté envers nous-mêmes mais aussi envers le Président MACKY SALL.







SALIHOU KEITA

COORDONNATEUR APR DAKAR PLATEAU