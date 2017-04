LÉGISLATIVES 2017 : La coalition BBY de Guédiawaye maintient Aliou Sall comme tête de liste

Ils ont fait une déclaration commune hier pour annoncer leur renonciation à leur investiture comme tête de liste des sections BBY. Aliou Sall maire de Guediawaye et Abdoulaye Thimbo maire de Pikine, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont décidé hier de ne pas figurer dans les listes aux législatives.

Aujourd'hui, la coalition Benno Bokk Yakaar de Guédiawaye a tenu une assemblée générale en présence de Aliou Sall pour maintenir le maire de Guediawaye comme tête de liste de BBY de la commune de Guédiawaye.

Les responsables de l'APR et de BYY de Guédiawaye ont demandé solennellement à Aliou Sall de rester leur tête de liste.

Pour eux, la décision de maintenir Aliou Sall tête de liste résulte d'un choix de toutes les instances de l'APR de Guédiawaye et de tous les partis et mouvements de BBY de Guédiawaye. Au nombre de 29 partis et 9 mouvements, ils ont renouvelé à l'unanimité leur décision de voir Aliou Sall tête de liste lors des prochaines élections législatives.

L'assemblée générale a réaffirmé son engagement auprès de Aliou Sall et a décidé de poursuivre le travail politique sous sa direction.