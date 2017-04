LÉGISLATIVES 2017 - La Cojer de Pikine s'engage à faire le plein.

Selon Mbaye Sène, la structure ne doute point des qualités d'Abdoulaye Timbo. '' Nous ne ferons pas au coordinateur départemental l’injure de douter de ses qualités, ses capacités, son honnêteté et surtout sa loyauté au Président de la République. Mais ce renoncement ne fait que nous conforter dans notre position. Et ce n’est pas faute d’avoir tiré la sonnette d’alarme. La position de la Cojer de Pikine n’a pas varié sur la tête de liste. Nous avons toujours dit le débat sur la tête de liste est inopportun, un faux débat et sans objet. L’heure n’est pas aux investitures, l’heure est aux inscriptions sur les listes électorales et au retrait des cartes, le moment opportun le parti prendra toute sa responsabilité​... ''



Mbaye Sène, à travers un communiqué, de préciser que chaque responsable politique sera jugé à partir des résultats de sa commune et non sur les résultats globaux du département.



'' La Cojer de Pikine pose le débat sur la répartition des sièges de députés. Que les choix soient fondés sur la représentativité des communes et que la cohérence et l’équité entre les 3 arrondissements Thiaroye, Dagoudane et les Niayes soient respectées. Or, nous avons constaté que presque toutes les nominations de Pikine sont concentrées dans la commune de Pikine-Est, un poste de député de plus serait la goutte d’eau qui fera déborder le vase. On ne change pas une formule qui gagne. "







Pour les jeunes Républicains de Pikine '' l’évocation de la règle des 20/80 permet surtout de souligner l’importance de se concentrer sur les grandes communes qui nous ont toujours valu des satisfactions. ''



Ils diront avoir les yeux rivés, avec la refonte du fichier électoral dans les communes de Mbao, Keur Massar, Yeumbeul-Nord, Djeddah Thiaroye Kao, Diamaguène Sicap-Mbao, Yeumbeul Sud.



Pour ce qui concerne les candidatures, la Cojer de Pikine invitera responsables et militants de l’APR, face à '' la pléthore de candidatures par vanité personnelle déjà constatées pour les législatives de Juillet 2017 '', d'avoir une certaine retenue.



Le bilan du Président Sall sera revisité et considéré comme élogieux. La travail abattu par Abdou Karim Sall sera aussi salué.



'' La jeunesse républicaine plébiscite Abdou Karim Sall qui doit servir de référence aux ministres et directeurs généraux membres de l’APR. Malgré ses charges professionnelles, tous les week-ends il arpente les rues et ruelles du département de Pikine pour être au contact des militants et citoyens de la banlieue. Au-delà de ses atouts indéniables et de ses qualités intrinsèques, il est un homme de mission dévoué exclusivement aux instructions du Président de la République, prêt à relever tous les défis, et non un homme d’ambition.''





La COJER de Pikine termine par '' assurer au Président Macky Sall que les 6 sièges de député du département de Pikine sont déjà dans l’escarcelle de la coalition BBY. "