LÉGISLATIVES 2017 : Ibrahima Abou Nguette dénonce les conditions de son limogeage

Limogé de son poste de Directeur de la Construction au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie pour avoir dressé une liste parallèle en direction des Législatives du 30 juillet, Ibrahima Abou Nguette a enfin réagi. Réunie avant-hier, la conférence des Leaders de la liste « AK IPD Sénégal ci kanam » a fermement condamné les conditions du limogeage de M. Nguette, « qui ne fait que conforter l’IPD et ses alliés dans leur position et leur détermination à travailler pour le Sénégal ».

Malgré tout, Nguette et Cie réitèrent engagement et fidélité à Macky Sall lui témoignant de leur soutien constant et indéfectible dans le combat pour le respect des principes et des valeurs. Ils saluent également le courage et le dévouement de l’ex Directeur de la Construction, « un homme intègre, toujours au service de son pays ».