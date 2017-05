LÉGISLATIVES 2017 À TOUBA - Les 38 quartiers de Bouqatoul, cibles de la jeunesse Républicaine

Sous la houlette de Bassirou Mboup, responsable politique Apériste à Touba, une nouvelle dynamique politique est enclenchée pour inviter les populations à voter massivement pour la future liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Celle-ci est d'investir les zones populaires. La plus convoitée par toute la classe politique reste cependant Bouqatoul Moubarak, avec ses 38 quartiers et ses centaines de milliers d'habitants.



Lors d'une manifestation parrainée par le Hcct Makhtar Diop, Bassirou Mboup a rappelé '' l'urgence de donner au Président Macky Sall une majorité à l'Assemblée nationale pour lui permettre de dérouler plus aisément sa politique et de poursuivre sa politique de développement des foyers religieux comme Touba''. Il invitera la patron de Benno Bokk Yakaar à faire des investitures réfléchies pour éviter certaines frustrations. Bassirou Mboup de marteler que le succès passera inéluctablement par une responsabilisation de la jeunesse qui est '' seule capable de parcourir tout Touba et de convaincre les populations à adhérer à la politique du Chef de l'État. ''



Dans la perspective de maintenir le parti fort et uni, il demandera de nouveaux postes de responsabilité au profit des jeunes qui semblent oubliés par les autorités.