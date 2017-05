LÉGISLATIVES 2017 À MBACKÉ - Abdoulaye Diombokho ne dirigera pas de liste parallèle

En assemblée générale dimanche après-midi à Mbacké, pour faire le bilan de son action politique depuis qu'il a investi le milieu en faveur du Président Macky Sall, Abdoulaye Diombokho a fixé le lendernau politique local sur sa décision de combattre toute liste parallèle et de n'en diriger aucune. '' Nous ne dirigerons et ne serons dans aucune liste parallèle. Nous avons aussi demandé à nos partisans de ne prendre part à aucune liste du genre. Nous entendons nous conformer à la volonté de notre chef de parti qui est de suivre la démarche unitaire. '' Le responsable politique Apériste compte ainsi accepter les futurs choix même si ses collaborateurs ont semblé exiger que lui soit octroyé un poste de responsabilité conséquent.



Le député Omar Diakhaté dit '' Baye Maguete '' invitera le Président Sall à organiser une rencontre avec l'ensemble des postulants à un poste de député pour éviter de nouvelles frustrations. '' Ils sont au moins 100 responsables à vouloir réclamer valablement un poste de député. C'est pourquoi, il est nécessaire d'enclencher des discussions pour tempérer les ardeurs et calmer les esprits. '' Il se réjouira des séminaires de formation organisés au bénéfice des femmes, des soutiens en logistique consentis en faveur des mosquées et du travail abattu lors des opérations d'inscription sur les listes électorales par son camarade Abdoulaye Diombokho.