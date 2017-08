LE SUPERVISEUR DE LA CAF ET DE LA FIFA SUGGÈRE UNE RÉFORME DANS LES TEXTES DE LA FÉDÉRATION

Le président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), Ahmed Yaya, superviseur envoyé par la CAF et la Fifa, à l’assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a suggéré une réforme dans les textes du football national.

‘’Je salue l’esprit démocratique ayant prévalu lors des débats et lors de l’élection mais je pense qu’il y a un besoin de refonder le système pour aller plus vite et le rendre plus fluide’’, a dit le président de la FFRIM par ailleurs, président de la Commission juridique de la Confédération africaine de football (CAF).

‘’C’est une assemblée générale exceptionnelle parce que personnellement je n’ai jamais vu autant de monde dans une rencontre de ce genre’’, a fait savoir le membre du Comité exécutif de la CAF.

‘’Quand même à la Fifa, c’est 211 membres et hier (samedi), nous avions eu plus de 400 délégués, du double’’, a-t-il rappelé saluant le comportement des trois candidats à la présidence de la FSF.

‘’Heureusement qu’il y a cet amphithéâtre du King Fahd, sinon, je ne vois pas où cette AG aurait pu se tenir’’, a-t-il dit, précisant que pour plus de fluidité, il convient de faire un vote par collège.

‘’Ainsi, les clubs régionaux pourraient voter dans les régions sans pour autant accéder à cette AG, le système des grands électeurs est le mieux adapté aux statuts types de la Fifa’’, a-t-il par ailleurs relevé.

‘’Dans les statuts, je pense qu’il y a des améliorations possibles à faire en faisant un vote par liste par exemple qui est différente de ce qui se fait ici’’, a-t-il ajouté, appelant à revoir les statuts de la Fédération.

‘’Ce système est désuet et j’ai fait des suggestions au président élu dans ce sens’’, a-t-il estimé.

Aussi, il a salué la réaction de fair-play du candidat Mbaye Diouf Dia à la fin du processus électoral.

‘’Je salue son état d’esprit avec cette accolade à la fin qui montre que c’est le football sénégalais qui est le plus important’’, a commenté le président de la FFRIM.

Elu en 2009 pour la première fois, Me Augustin Senghor qui, avait rempilé une première fois en 2013, a été réélu dans la nuit de samedi à dimanche pour un nouveau mandat de quatre ans.

L’AG qui a commencé à la mi-journée du samedi, s’est terminée dimanche au petit matin après la réélection du président sortant.