LE SÉNÉGAL, 8ÈME PAYS AFRICAIN EN TERME D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ (SG SENELEC)

"Le Sénégal est le 8ème pays au niveau africain, en terme de taux d’accès à l’électricité mais, nous devons transformer notre pays plus facilement" a réaffirmé M. Dia.



Selon Abdoulaye Dia qui s’entretenait avec la presse en marge d’un atelier de formation organisé par l’APIX à l’intention du collectif des journalistes économiques (COJES), "cela demande de la stratégie, des moyens et de l’engagement de consommateurs".





"Nous sommes au service des consommateurs. Avant nous pensions vous donner le courant. Aujourd’hui nous pensons que c’est le client qui doit commander l’action de la Sénélec" a-t-il indiqué.



D’après lui, "le Sénégal a 200 mégawatts de réserve. C’est plus que la consommation du Mali, deux fois celle de la Mauritanie".



"Cette réserve attend encore. Elle nous permet, en cas de panne la plus critique, que le client ne soit pas coupé" a fait savoir le secrétaire général.



"Aujourd’hui, à la Sénélec qui était jadis confrontée à plusieurs défis, nous avons l’esprit tranquille par rapport à la satisfaction de le demande, nous devons nous attaquer aux fondamentaux d’une société normale avec des bilans certifiés, des règles et des procédures" a indiqué M. Dia.



"Nous avons enclenché les processus pour avoir des procédures reconnues mais aussi un cadre légal et réglementaire avec l’accompagnement de l’Etat, mais également une notation financière" a fait savoir Abdoulaye Dia.



Tout cela demande un "assainissement du secteur qui a donné des résultats bénéficiaires" a soutenu M. Dia, relevant toutefois que la Sénélec étant une société publique doit réinjecter ses bénéfices dans les infrastructures.



APS