LE PS SCINDÉ EN DEUX : Khalifa Sall décide de présenter sa propre liste aux législatives

Ce que beaucoup d'observateurs attendaient s'est produit. Dakaractu a appris de sources sûres une information qui va littéralement secouer le PS.

Khalifa Sall, maire de Dakar et non moins responsable national du PS, vient d'annoncer sa décision d'aller aux élections législatives sous sa propre bannière. Une première dans l'histoire du PS. Depuis Senghor et malgré tous les soubresauts, le PS a toujours réussi à présenter une liste unique aux élections nationales. L'acte posé par Khalifa Sall patron de la coalition municipale Taxawu Ndakaru marque la rupture tant attendue par les partisans de l'édile de Dakar avec le PS miné par l'inamovible Tanor Dieng et ses inconditionnels.

Poussé à bout par Tanor et Macky Sall, Khalifa se résout finalement à prendre son destin politique en main. Dans tous les cas, l'acte posé après l'inculpation de ses amis dont le maire de la Médina Bamba Fall, avait fini de mettre Khalifa Sall devant ses responsabilités.