LE PRÉSIDENT SALL SUR LE QUAI DE POTOU : " Si nous voulons développer ce pays...'

'' Il y'a seulement 25 jours, Goxu Mbaac étrennait son complexe de transformation halieutique '', voilà qui a démarré le discours du Président Macky Sall, ce jeudi 30 mars 2017 à Potou. Le chef de l'État était venu inaugurer le quai de pêche financé, confie-t-il, à hauteur, exactement de 439 millions de francs. ''Il devra renforcer la compétitivité de la zone et au décongestionnement des régions de Louga et de Saint-Louis '', dira-t-il notamment.

Invité par certains orateurs à renforcer les acquis, le Président Macky Sall donnera des assurances. '''Je voudrais donner l'assurance que toutes les mesures seront prises pour faire du secteur de la pêche un secteur dynamique qui participera à l'émergence de notre pays et qui apportera sa contribution dans la transformation structurelle de l'économie Sénégalaise... Je voudrais dire aux acteurs de Potou que j'ai entendu vos doléances. Si nous voulons faire émerger ce pays, nous devrons travailler. Et, tous les secteurs devront être boostés, ceux de la pêche, de l'artisanat, de l'aquaculture...'' Le Chef de l'Etat insistera beaucoup sur l'aquaculture qui devrait, selon lui, juguler les pénuries de poisson dues généralement aux conditions climatiques défavorables. Il préconisera , par ailleurs, le renforcement de la lutte contre la pêche illégale, celle faite avec un matériel non conventionnel. Il promettra l'octroi de plus de permis et la mise à la disposition des pêcheurs d'outils de géolocalisation. Toujours pour la sécurité des acteurs de la pêche, il insistera sur l'utilisation de gilets de sauvetage dont 20000 ont déjà été subventionnés.



Dans les perspectives, Le Président Sal dit programmer dans le budget 2018 une somme de 10 milliards dans le secteur de la pêche et un autre de 5 milliards à inscrire dans celui de 2019. Cet argent servira à subventionner 20 000 pirogues. L'acquisition de camions frigorifiques, de lignes de crédit pour les femmes sera facilitée par le gouvernement.



Il rendra hommage aux '' vaillantes actrices du secteur de la pêche avant de féliciter le ministre Omar Guèye qui fait partie, dit-il, '' des ministres qui s'adonnent entièrement aux tâches qui leur sont confiées. ''