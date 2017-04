LE PRÉSIDENT SALL PARLE DE SON SALAIRE

Lors de la conférence de presse conjointe qui a réuni, ce mercredi, le Président Macky Sall et son homologue Portugais, les salaires des deux Chefs d’Etat ont été « exhibés » à l’invite de la presse. Pour Da Sousa, c’est exactement 6 523 euros tandis que pour son homologue Sénégalais, c’est un peu plus.

En effet, dans sa réponse, le Président Sall a tenu à préciser que le sien n’était pas supérieur à 5 millions de francs. Cela découlant de sa décision de plafonner, depuis 2012, tous les salaires du secteur public à 5 millions de francs Cfa. « Vous ne serez pas surpris, parce que c’est un salaire qui a été plafonné. J’ai pris un décret qui plafonnait l’ensemble des salaires au Sénégal. Aucun salaire ne dépasse depuis 2013, 5 millions de francs Cfa au Sénégal », dira-t-il, citant notamment celui des directeurs généraux. Il se plaira aussi de rappeler avoir déjà déclaré son patrimoine et d’avoir été le premier à le faire en tant que Président de la République du Sénégal. « C’est la première fois qu’un Président Sénégalais fasse sa déclaration de patrimoine, même s’il y a eu beaucoup de fantasme. Ce qu’il faut comprendre, c’est que dans quelques années, ça deviendra la norme pour quasiment tous les détenteurs de mandat public ».



Dans cette logique de bonne gouvernance, le Président Sall insistera pour dire qu'il s’est entouré d’instruments performants : « J’ai également mis en place un certain nombre d’instruments qui veillent sur la gouvernance. La justice qui avait vu toutes les lois bloquées depuis 25 ans sur le statut des magistrats, sur le conseil supérieur de la magistrature et sur la loi organique portant sur la Cour suprême, ont été débloquées. La Cour des comptes a reçu toutes les habilitations. Il n'y a plus un seul problème qui empêche la Cour des comptes d’exercer pleinement ses missions pour asseoir une transparence dans la gestion des affaires publiques… »