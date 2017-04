LE PRÉSIDENT PORTUGAIS S'ENGAGE : ' Il s'agit d'une alliance stratégique '

La coopération Sénégalo-Portugaise relève d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est du moins la conclusion qui ressort de la déclaration du Président de la République Portugaise lors de la conférence de presse conjointe tenue aux côtés de son homologue Sénégalais, ce mercredi. Da Sousa profitera de l'occasion pour signaler que lutter contre l'émigration ne sera jamais possible sans le développement social, économique des pays Africains. D'où la nécessité de fructifier les coopérations et de les diversifier. Il se félicitera par ailleurs de la stabilité qui règne au Sénégal. ''

Le modèle Sénégal est un modèle d'équilibre entre le développement économique et la stabilité politique. Ce modèle est un modèle singulier que nous accompagnons de très près avec une amitié fraternelle... Notre volonté commune de tisser des relations solides tirant avantage de nos affinités''.



Concernant les secteurs de coopération qui lient les deux pays, le Président Macky Sall se montrera plus exhaustif en citant celui de la pêche avec une quantité importante de produits halieutiques à exporter vers le Portugal, celui de l'énergie ou encore des télécommunications, de la sécurité surtout dans la zone du Sahel et du golfe de Guinée... La coopération est bonne. Elle se développe ''.