LE PRÉSIDENT MACKY AU ZIAR DE LA FAMILLE OMARIENNE : " Je m'engage...! '

Le Président de la République, qui a préféré s'exprimer en pulaar, a démarré son discours, ce vendredi à Louga, par remercier le Khalife Thierno Bachir Tall de l'accueil exceptionnel qui lui a été réservé et de l'estime que lui voue le Saint homme. '' Je me réjouis d'avoir toujours bénéficié des prières de Thierno Mouhamadoul Bachir. Je réitère mon attachement à lui et continue de faire de lui un père et un confident... Je me rappelle, ministre, mon téléphone sonnait au rythme de la sonorité '' Macky taara ''.



Abordant la deuxième phase de son discours, le Président de la République s'engagera à réaliser des infrastructures routières pour désenclaver la cité historico-religieuse de Halwar. ''J'ai pris l'engagement de désenclaver l'île à Morphil en construisant la route qui partira de Diatar à Halwar en passant par Salbé. J'ai aussi envisagé de refaire la route qui mène à Bakel par l'entremise de Ourossogui . Ce tronçon nous coûtera 90 milliards de cfa qui sont déjà disponibles'' . L'achèvement du mausolée Seydou Nourou est aussi inscrit dans ses priorités, même s'il faudra attendre un bon moment pour voir les travaux démarrés s'achever.