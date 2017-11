LE PRÉSIDENT MACKY À TOUBA - ' J'ai circulé sur Ila'a Touba jusqu'à Thiénaba... J'accompagnerai le Khalife dans toutes ses ambitions pour la cité'

C'est devant une assemblée composée de ministres de la République, de chefs religieux, de leaders politiques de l'Apr et de journalistes que le Président Macky Sall a pris la parole après qu'il a été accueilli par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre et reçu par Serigne Bassirou Bara Mbacké. Un fait majeur déjà relevé précédemment par Dakaractu : l'absence du Khalife Général des Mourides qui le recevra plus tard à Tanine.



Dans son discours, le Président de la République choisira de démarrer par les salutations adressées au Patriarche de Gouye-mbind avant de manifester tout le plaisir qu'il a de revenir à Touba en période de Magal. ''Nous avons l'habitude de venir prendre part au Magal de Touba. C'est normal, au vu de l'ampleur de l'événement, que le gouvernement se déplace. Pour cette année, je suis passé sur l'ilaa Touba de Thiès à Tiénaba. L'année prochaine, les pèlerins pourront prendre cette autoroute durant tout le trajet ''.



Il signifiera à l'assistance sa volonté de développer les communes rurales du département de Mbacké comme Missisrah, Ngaye, Touba Mboul en poursuivant les actions tendant à rendre disponible l'eau, l'électricité et les pistes de production.



''Je m'engage encore une fois à accompagner le Khalife dans son ambition de développer Touba''.



Le Président Sall se félicitera de la forte présence Mbacké-Mbacké. ''Je voudrais rendre un vibrant hommage à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre que le Khalife a choisi comme étant son trait d'union entre lui et moi ''.



Juste après son discours, Cheikh Bass Abdou Khadre invitera l'assistance à honorer la prière du crépuscule avant de poursuivre la rencontre.