LE PRÉSIDENT GHANÉEN EST À DAKAR

Le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, est arrivé lundi peu après 18 heures à Dakar pour une visite d’amitié et de travail de 48h.



Le président ghanéen a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue sénégalais Macky Sall et des membres du gouvernement.



Au cours de son séjour le Président Akufo-Addo aura des entretiens avec le Président Macky Sall sur des sujets relatifs aux relations de coopération bilatérales entre le Sénégal et le Ghana mais aussi au processus d’intégration dans l’espace CEDEAO et à la situation sécuritaire dans la région, selon la présidence sénégalaise dans un communiqué.



Elle indique que les deux chefs d’État aborderont également des questions régionales et internationales.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté des Présidents Sall et Akufo-Addo de ’’raffermir’’ les liens solides et anciens entre les deux pays.



Le président ghanéen quitte Dakar mercredi dans la matinée.



Nana Akufo-Addo, 72 ans, dirige le Ghana depuis le 7 janvier dernier, après sa victoire à l’élection présidentielle du 7 décembre 2016, avec 53% des voix.



Avocat de formation, il a été plusieurs fois ministre et a échoué deux fois à accéder à la présidence ghanéenne, un poste que son père a également occupé au début des années 70.



