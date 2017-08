LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION MAURITANIENNE VA SUPERVISER L’ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DE LA FSF

Le président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), Ahmed Yaya, va superviser samedi au nom de la Confédération africaine de football (CAF), l’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), samedi, a appris l’APS de sources concordantes.



Membre du comité exécutif de la CAF, le dirigeant mauritanien est aussi président de la Commission juridique de l’instance dirigeante du football continental.



L’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football mettra aux prises trois candidats, dont le président sortant en exercice, Me Augustin Senghor.



Mbaye Diouf Dia, le chargé des compétitions de jeunes à la Fédération et Louis Lamotte, l’ancien président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), sont les deux autres candidats en lice.



Me Senghor, élu pour la première fois en 2009, a été réélu en 2013.



L’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) est prévue ce samedi.