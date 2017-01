LE PDS PEINE A TROUVER UN LEADER A LOUGA.

Depuis le décès de son président de fédération feu Samba Khary Cissé et leur défaite aux élections de 2012 qui a vu le secrétaire général Mr Maniang Faye geler ses activités dans ce parti et Cheikh Mbacké Diop quitter la barque bleue pour rejoindre le parti de son ami Modou Diagne Fada, le Pds est resté sans véritable leader à Louga.

Depuis lors, le parti est à la recherche sans succès d'un potentiel responsable de la fédération crédible, fédérateur qui ferait l'unanimité dans la capitale du Ndiambour.

Espérons qu'avec la tournée entamée par ses responsables nationaux pour restructurer le parti, la fédération de Louga trouvera enfin son responsable local pour présider aux destinées de cette instance libérale départementale et partant préparer les prochaines échéances électorales qui se profilent à l'horizon.



Mbargou Diop, Correspondant permanent à Louga