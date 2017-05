LE PDS ET MANKO LÂCHÉS - Serigne Fallou Mbacké a déposé sa caution pour les législatives

C'est maintenant définitif et officiel! Serigne Fallou Mbacké ne sera pas dans la liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Le chef religieux de Taïf, responsable politique du Pds et Président du Conseil départemental de Mbacké, vient de déposer sa caution en perspective des élections législatives sous la bannière de la coalition ''And Suxali Sénégal.'' Cette nouvelle donne laisse comprendre qu'il y aura au moins trois listes à Mbacké : la sienne, celle de Manko Taxawu Sénégal et celle de Benno Bokk Yakaar...