LE NOUVEAU PORTE -PAROLE DE LA FAMILLE DE TIVAOUANE EST UN BON CHOIX.

Serigne Mbaye Sy Mansour, qui vient d’être investi de la confiance du nouveau khalife Général des tidianes , pour porter désormais la voix de la famille tidiania de Tivaouane, saura relever ce défi et gagner le pari, en accomplissant avec succès cette nouvelle mission.

C’est du moins, le sentiment de bon nombre de lougatois invités par nos soins à donner leur avis sur la question.

En effet,pour eux,Serigne Mbaye, comme ils l’appellent affectueusement, est un homme de rigueur et de vérité, qui ne mâche pas ses mots, et ne fait jamais dans la langue de bois,il dit ce qu’il pense sans ambages, et agit selon sa pensée.

C’est pourquoi, estiment-ils, il saura assurer la relève de l’actuel khalife général qui, pendant plusieurs décennies, a accompli avec succès cette mission qu’il vient de transmettre à serigne Mbaye Sy Mansour.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.