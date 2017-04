LE MARCHÉ DE MBACKÉ : Une bombe à retardement ?

L’exigüité, l’insalubrité, le défaut d’éclairage, le flux de fils électriques attachés dans tous les sens et raccordés aux cantines, l’absence de toilettes, le désordre, sont les tares qui plombent le fonctionnement du marché de Mbacké. Une véritable bombe à retardement, selon les commerçants qui ont organisé un grand rassemblement avec comme invité Gallo Bâ, responsable politique de l’Apr et directeur de la Sogip.sa.



Bathie Dieng, parlant au nom de ses pairs, articulera son discours sur « ce danger permanent » qui plane sur la tête des commerçants et de leurs clients. Pour lui, « la situation est alarmante et mérite solutions au plus vite avant que l’irréparable ne se produise ». Il dira compter sur l’appui et la diligence de Gallo Bâ pour changer la donne. Dans sa réponse, ce dernier confiera partager leurs souffrances, mais les invitera à soutenir le Président Macky Sall pour sa réélection. « Il était question pour nous de venir, accompagné d’une délégation de Benno Bokk Yakaar, voir les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Cela m’a permis de remarquer toutes ces difficultés évoquées. Je pense que nous aurons les moyens de leur venir en aide une fois qu’on aura donné au Président Sall des victoires aux prochaines élections. Les populations ont senti la nécessité d’accompagner le Président de la République », ajoutera-t-il, sous le contrôle de l’honorable député Omar Diakhaté dit Baye Maguette.