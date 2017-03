LE KHALIFE DE LÉONA NIASSÈNE À MACKY : " J'ai commencé à battre campagne pour vous depuis longtemps '

La mosquée de Léona Niassène, rénovée à 95% par le Khalife lui-même et le Président Macky Sall qui est venu en appoint (de 500 millions) pour achever les travaux, a été inaugurée ce vendredi.



Dès qu'il a franchi le seuil de l'édifice un peu avant quatorze heures, le Chef de l'Etat a sacrifié à la tradition musulmane en effectuant deux '' rakas'' avant de s'installer aux côtés d'El Hadj Ibrahima Niass. Ce dernier, après la prière dirigée par l'imam Arabi Niass, a martelé son soutien au Président Sall. Un soutien politique sans réserve, fera-t-il savoir.



" Mes frères, mes enfants, mes petits-fils, ma famille et moi vous disons merci. Vous avez oeuvré pour Dieu.... Dormez tranquille ! J'ai commencé à faire battre campagne pour vous depuis longtemps. Vous avez respecté vos engagements. Nous respecterons les nôtres. Nul n'aura droit à une carte si ce n'est vous. Voilà ce que j'ai dit à mes talibés. '' Le Khalife de Léona Niassène de poursuivre son discours par rendre son soutien inconditionnel.



Avant lui, le Président Macky Sall a rappelé sa volonté de poursuivre son programme de modernisation des cités religieuses. Ce programme, dira-t-il, vise à construire des sites leur permettant d'accueillir leurs hôtes.

Etaient présents à la prière Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Khalife de Thiénaba, le représentant du Khalife Général des Mourides et Ahmed Khalifa Niass...