LE KHALIFE DE GOUNASS S'EN REMET À DIEU : " Le feu aurait pu être plus cruel... Satan a échoué... Nous acceptons le destin! '

Le drame est épouvantable. La scène est horrible. Les circonstances sont terribles et le bilan cauchemardesque. Plus de 20 personnes mortes brulées, alors qu'elles étaient venues prendre part au Daaka. Malgré le terrifiant événement, le Khalife de Médina Gounass a choisi de faire preuve de longanimité​.

Dans une déclaration rendue publique quelques heures après l'incendie meurtrier, le Saint homme a invité les uns et les autres à accepter la volonté de Dieu et de rendre grâce à ce Dernier.



'' Tout est écrit d'avance. Le destin s'empare de qui il veut et quand il le veut '', se contente-t-il de dire dès l'entame de son propos. Thierno Cheikh Ahmadou Tidiane Bâ de poursuivre : " Nous ne pouvons qu'accepter sa décision. Le drame qui s'est abattu ici relève de la volonté divine. ''



Le chef religieux de se réjouir que la foi des fidèles n'ait guère été altéré par le drame et de souhaiter la clémence de Dieu. '' Le feu aurait pu être plus cruel. Il aurait pu consumer tout le Daaka '', confiera-t-il avant de conclure : '' Satan a échoué! ''