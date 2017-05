LE FAISE DÉPLACE LES AGENCES DE L ETAT A NEW YORK POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES RÉALISATIONS DU CHEF DE L'ETAT ET DU MÉCANISME MIS EN PLACE POUR MIEUX SERVIR

Le forum organisé par le fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur est à son deuxième jour d’existence. Hier, pendant plus de 10 heures experts et citoyens se sont fait face dans une salle de 500 personnes pleine comme un œuf.



Depuis hier, se tient, entre la 163 ème rue de West et la 125 ème de Clayton Powel State Building, à New York, une rencontre extraordinaire courue par les Sénégalais des Etats Unis et au delà. A l’appel du Fonds d’Appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur, le FAISE, des centaines de compatriotes se sont présentés dans la salle pour voir ce que leur propose le Sénégal.



Avec le FAISE, de nombreuses structures étatiques ont fait le déplacement de la «Grosse Pomme» -l’autre nom de New York- pour rencontrer nos compatriotes établis de l’autre côté de l’océan atlantique. Et leur expliquer les missions qui sont les leurs au service des citoyens.



Dans cette forêt d’agences étatiques, créées par le gouvernement, les citoyens -surtout ceux résidents hors du territoire national- ont du mal à se retrouver. Et cette méconnaissance de la mission des unes et des autres est à la base de nombreuses ruptures et incompréhension entre les citoyens et les structures et agences.



«C’est pour empêcher la pérennisation de ce fossé qui sépare les usagers des services que nous avons initié ce forum. Ainsi, en venant à vous Sénégalais des Usa, nous permettons aux décideurs de s’approcher de vous, contribuables, vous notre raison d’être, afin de mieux vous servir.» A déclaré Mme Nata Samb Mbacké, l’administrateur du FAISE.



Ayant résidé aux Usa pendant plus de 20 ans, Mme Nata Samb Mbacké sait que peu de Sénégalais de la diaspora restent collés au pays. Comme le craignait l’initiatrice de ce forum, de nombreux concitoyens vivant hors du pays ignorent tout du fonctionnement des agences mises en place par l’Etat pour les accompagner dans leur volonté d’investir au Sénégal.



C’est ainsi que le Fonsis comme le Fongip ou la BNDE ont trouvé, auprès de ces populations, des oreilles plus qu’interessées. De nouveaux convertis à l’investissement au Sénégal.



A ceux qui pensaient que les lourdeurs administratives d’antan étaient toujours là ; les empêchant de profiter de leur court séjour pour créer des boites et services, l’Apix a changé leur conception de la création d’entreprise au Sénégal. «Désormais, avec notre guichet unique, il est possible de créer votre entreprise en une journée.» A déclaré le représentant de l’Agence des grands travaux de l’Etat.



Une révolution pour ces Sénégalais qui, pour certains, n’ont pas mis les pieds, au pays, depuis plus de 15 ans. Et à ceux qui envisagent de faire du commerce de produits halieutiques comme agricoles, l’Asepex comme Pudc ou le Prodac ont été de belles surprises. «Finalement on avait tout pour créer des emplois. Mais, comme on n’avait pas eu ces informations, on ne pouvait savoir que tous ces outils étaient à notre disposition», a fait savoir Ousmane Thiam, un immigré.



Souvent confrontés au manque d’information, nos compatriotes qui ont fait face au panel d’experts envoyés par l’ANPECTP, l’ASPT, ANPEJ, la Case des Tout Petits comme des envoyés spéciaux du ministère de la formation professionnelle, ont compris que, désormais, il est possible de facilement entreprendre au Sénégal ; même si on est loin du pays.



Aussi, lors de cette rencontre co-organisée par le FAISE et le consulat du Sénégal à New York, de nombreux partenaires de banque ont fait le déplacement. La Banque de l’habitat du Sénégal comme Cofina et la BNDE ont fait étalage de nombreux services et produits mis en place pour la diaspora.



«Franchement nous ne pouvons qu’encourager ce genre d’initiative. On était complétement coupé du pays et on ne savait pas que tout cela existe au Sénégal. Pour ma part, j’ai déjà entrepris les démarches pour la création de mon entreprise dans les services de l’aide à la personne. Et j’ai trouvé les acteurs qui vont m’accompagner grâce à ce forum», a déclaré Fallou Diagne, un Sénégalais établi à Washington et qui a fait le déplacement de New York.