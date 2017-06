LE DÉMENTI D'AMY MBACKÉ : " La famille d'Omar Cissé n'a pas encore saisi le ministère des affaires étrangères pour le rapatriement du corps du champion de Taekwondo '

La directrice de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'Extérieur vient de porter à la connaissance de Dakaractu que la famille du champion Sénégalais de Taekwondo décédé en Thaïlande, n'a encore, ni officiellement ni officieusement, saisi le ministère des Affaires Étrangères pour demander le rapatriement du corps de ce dernier. Ce qui contredit formellement certaines informations distillées à travers la presse.



Sokhna Amy Mbacké, qui nous a câblé, de confier avoir déjà discuté avec le frère du regretté Omar Cissé qui a reconnu ne s'être jamais adressé aux services de l'État. '' El Hadj Malick Cissé m'a clairement signifié qu'il a déposé sa lettre sur la table de la fédération Sénégalaise de Taekwondo et non au niveau du ministère des Affaires Étrangères. C'est dommage qu'on raconte le contraire à travers la presse. À la minute où je vous parle, aucun document de ce genre ne nous est parvenu. C'est mon devoir d'éclairer la lanterne des Sénégalais pour que nul n'en ignore ''.



Omar Cissé fut un champion de Taekwondo décédé il y a moins de 48 heures. Ses proches souhaiteraient, en effet, récupérer sa dépouille avant qu'elle ne soit incinérée, comme le veut la tradition Thaïlandaise.