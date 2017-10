LE CHEF DE VILLAGE DE TOUBA - ' Le ndigël du Khalife d'accueillir le Président Sall en grande pompe sera merveilleusement exécuté '

Serigne Abdou Lahad Diakhaté, le chef de village de Touba a délivré, dimanche, le message du Khalife Général des Mourides. Un message sous forme de ndigël adressé aux populations de Touba et les invitant à réserver un accueil exceptionnel au Président Macky qui sera son hôte jeudi prochain. Il était aux côtés du maire de Touba, de Moustapha Diakhaté, du docteur Khadim Sylla et de plusieurs personnalités religieuses et politiques de la cité. Abdou Lahad Diakhaté insistera, à travers sa communication, sur la nécessité de donner un franc succès à la mobilisation qu'il faudra réaliser conformément au code de conduite en vigueur à Touba.



Il dira parler au nom de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides.



Ainsi, assure-t-il, '' Les 91 chefs de village, les 39 délégués de quartier, les petits-fils de Serigne Touba, les descendants de Cheikhs mais aussi les responsables politiques de l'Apr ou de Bby ont tous répondu présent et vont tous travailler à faire sortir massivement les populations pour la réussite de l'accueil. ''



Loin de verser dans l'aspect politique que pourrait revêtir la visite, Serigne Abdou Lahad Diakhaté se plaira de rappeler que le Président Macky Sall viendra, juste, pour prendre part, comme à son habitude, au Grand Magal de Touba et qu'il faudra éviter de faire prospérer les querelles de chapelle qui gangrènent généralement le milieu politique.



La rencontre n'a pas manqué de connaître quelques grosses perturbations du fait des politiques.