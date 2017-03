LE CASA-SPORTS VEUT SE DOTER D’UN SIÈGE ’’COMME TOUS LES GRANDS CLUBS’’

Le gouverneur de la région de Ziguinchor (sud) Al Hassane Sall a procédé dimanche à la pose de la première pierre d’un complexe sportif moderne, futur siège du Casa-Sports, club fanion de la capitale sud du Sénégal, a constaté le correspondant de l’APS.



Peu avant, la maquette du futur complexe sportif a été dévoilée devant les autorités administratives, en présence de plusieurs supporters du Casa-Sports, de dirigeants et d’anciens joueurs du club.



Selon la présentation qui en a été faite, le futur siège du Casa-Sports va comporter un terrain du football, une piscine olympique, des sites d’hébergement, une direction administrative, des salles de réunion, des salles spécialisées et de "toutes autres commodités qu’exige le football moderne".



"Le Casa-Sports est un club qui a plus de 50 ans, mais depuis lors, nous ne parvenons pas à disposer d’un siège. Il nous faut un siège moderne comme tous les grands clubs’’, a estimé son président.



"Sans une infrastructure moderne, a insisté Seydou Sané, on aura beau gagner des coupes nationales et le championnat, mais nous ne serons jamais loin dans les compétitions africaines",



Selon lui, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle politique dénommée "Vision 2020", un "projet-phare" de la nouvelle équipe dirigeante dont l’ambition est de faire du Casa-Sports "un club attrayant et attractif" à l’horizon 2020.



"Nous voulons être à l’image du Tout-Puissant Mazembé (RD Congo) ou comme les clubs égyptiens ou maghrébins. Pour y arriver, il nous faut une autonomie financière, technique et administrative", a fait valoir le président du Casa-Sports, par ailleurs premier adjoint au maire de Ziguinchor.



Il a précisé que le club avait déjà réuni ’’sur fonds propres’’ 40 des 200 millions de francs CFA nécessaires à la construction de ce complexe moderne, non sans se féliciter de l’appui "conséquent" du président de la République, Macky Sall.



"Même s’il y aura des partenaires qui vont nous aider, il faut qu’ils nous trouvent dans l’action. C’est pourquoi nous avons mobilisé 40 millions en attendant l’intervention de nos multiples partenaires", a-t-il ajouté.



Le gouverneur de Ziguinchor, revenant sur cette cérémonie, a évoqué "un acte symbolique de haute portée sociale, culturelle et sportive qui va changer le visage de la ville et améliorer l’offre en termes de pratique sportive".