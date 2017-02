LE BURKINA FASO SUR LE PODIUM DE LA CAN 2017

Les Etalons du Burkina Faso ont décroché la troisième place de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017 en battant le Ghana, 1-0, samedi 4 février, à Port-Gentil.

Le milieu de terrain Alain Traoré a marqué le but de la partie. Il a été désigné meilleur joueur du match.

Le Burkina Faso décroche une troisième place à la CAN pour la première fois. C’est la deuxième meilleure performance des Etalons dans cette compétition. En 2013, ils étaient vice-champions pour avoir perdu la finale devant le Nigeria. Le Ghana, quatre fois champion d’Afrique, a été vice-champion de l’édition 2015.

L’Egypte et le Cameroun vont disputer la finale de la CAN, dimanche 5 février, à 16 heures GMT, à Libreville.