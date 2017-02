LE BUDGET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOUGA S'ÉTABLIT À LA SOMME DE 439.781.994 F CFA POUR LA SESSION 2016-2017.

Le Conseil départemental de Louga s’est réuni, hier mardi, à son siège pour examiner et adopter son projet de budget pour la session 2016-2017.



Présidé par le député Amadou Mberry Sylla, en présence de l’Adjoint au préfet Mr Badara Diaw, en sa qualité de commissaire du gouvernement, le conseil a examiné et adopté à l’unanimité de ses membres présents, le projet de budget qui s’élève en recettes et en dépenses à la somme de 439.781.994 francs cfa.



Ce budget est réparti en dépenses de fonctionnement pour 271.346.987francs cfa, et en dépenses d’investissement pour 168.435.407 francs cfa.



Les secteurs de l’éducation, de la santé,de l’environnement, de la culture, de la jeunesse et des sports,du développement social, ainsi que le partenariat et la coopération décentralisée, ont été identifiés et retenus comme étant des domaines prioritaires.



L’Adjoint au préfet Mr Badara Diaw, en clôturant les travaux, s’est félicité du bon déroulement des travaux et de la bonne présentation des documents.



Le président du Conseil Mr Amadou Mberry Sylla, pour sa part, a remercié ses pairs pour leur bonne participation aux travaux qui se sont déroulés dans un esprit d’entente, de transparence et de démocratie.







Mbargou Diop, Correspondant permanent à Louga