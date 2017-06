LAZIO : Diao Baldé Keïta encore désigné joueur du mois de Mai

Après avoir été élu joueur du mois d’avril, l’international sénégalais est encore choisi pour le moi de mai.Diao Baldé Keita (51%) passe devant Ciro Immobile (36%) et Thomas Strakosha (8%).Buteur face à la Fiorentina et à l’inter Milan lors de la 36e et de la 37e journée en Serie A, Baldé Keita a atteint la barre des 16 buts et a réussi 3 passes décisives cette saison.footempo