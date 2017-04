LANCEMENT DE PRODELECTURE A L’ECOLE PRIMAIRE LIBERTE 1 - DAKAR

Le PROgramme de DEveloppement de la LECTURE - PRODELECTURE, initié en 2008 par l’association Saint-Louis Initiatives ( www.stlouisinitiatives.org ) avec la collaboration d’enseignants de la ville de Saint-Louis, a été lancé à l’école Liberté1 de Dakar cette année. Présidée par M. Mame Bobo SALL, ingénieur, l’association Saint-Louis Initiatives a pour but d’animer des projets de développement, notamment en matière d’éducation, de culture et de santé. PRODELECTURE, une réponse au faible niveau de français des élèves et au constat que les enfants lisent de moins en moins, est basé sur une fourniture de livres jeunesse et sur des animations pédagogiques autour du livre réalisées par les enseignants. Il a pour but de donner le gout de la lecture aux élèves et ainsi améliorer leur niveau en français. En effet, le français tient une place importante du fait qu’il est une langue d’apprentissage dans notre système scolaire et universitaire. PRODELECTURE a été mis en place dans 9 écoles primaires à Saint-Louis, Dakar, Gorée et en Casamance. En 2016, l’association a signé un partenariat avec la fondation SONATEL, acteur important dans le domaine de l’éducation qui a ainsi financé un don de 500 livres jeunesse ainsi que des actions d’animations prévues comme la lecture de contes par l’écrivain M. Louis CAMARA. En décembre 2016, Mme Maïmouna KANE, professeur de lettres à l’UCAD et représentante de Saint-Louis Initiatives à Dakar, a remis au directeur de l’école Liberté 1, un don composé de 460 livres. Le lancement du projet et la remise des dons de livres ont eu lieu lors de chaleureuses cérémonies, auxquelles ont participé les élèves, l’équipe pédagogique de l’école, les parents d’élèves, la représentante du comité de gestion, le maire, l’inspecteur d’académie. Tous les acteurs présents ont salué le déploiement de PRODELECTURE car ce projet répond véritablement à un besoin des écoles et des enfants.