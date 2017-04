LAMINE BÂ (ancien ministre sous Wade) : " Je ne crois pas à Macky... Nous ne pouvons pas nous allier à des Socialistes... Diouf a dormi pendant 29 ans '

Répondre à l'appel du Président Sall adressé à l'opposition et plus précisément aux libéraux, Lamine Bâ, ancien ministre de Wade, ne le fera pas... Du moins tant que ce dernier travaille avec les socialistes. Invité du Grand Jury de ce dimanche, le Président du parti PLC préférerait une fusion avec le Pds plutôt que d'aller prêter main forte à quelqu'un qui est au crépuscule de son règne. '' Nous ne pouvons pas nous allier avec les socialistes quels que soient les contextes. J'ai toujours refusé la compromission... Abdou Diouf a dormi avec notre pays pendant 20 ans... Je n'ai jamais attendu l'appel de qui que ce soit. Son appel est tardif... Je ne crois pas à Macky, en sa vision, à sa politique. Je ne peux pas me dédire, changer de camp et aller m'accompagner avec des socialistes. Macky Sall est un ami, mais à partir du moment où il est accompagné de toute la meute socialiste...'' Lamine Bâ de se montrer taquin . ''Je n'attendrais pas à une heure de la rupture du jeûne '' pour boire de l'eau. '' Macky Sall a une bonne volonté, mais il n'est pas entouré de grands hommes d'Etat... Interpellé sur l'exclusion de Farba Senghor et de Pape Samba Mboup, Lamine Bâ désapprouve. '' Moi-même, j'ai été exclu à deux reprises... Le Pds est un parti de liberté. À l'intérieur, il y a des gens qui n'ont pas cette notion de liberté." Par rapport au retour de Wade-père, Lamine Bâ n'y voit que du gain pour l'opposition malgré l'âge avancé de ce dernier. Il acceptera, en passant, que cette dernière est confrontée à un problème de leadership. Il se désolera, par ailleurs, que le Pds n'ait pas réussi la transition et pu responsabiliser les cadres du parti.