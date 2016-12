LA SÉCURITÉ A L’ÉLYSÉE : Un professionnalisme et une courtoisie impressionnants

Paris s'est réveillé ce mardi matin groggy par l'ignoble attentat survenu hier lundi à Berlin avec une méthode qui rappelle le fameux camion fou de Nice. C'est dans cette atmosphère lourde que le Président Macky Sall et sa délégation ont été reçus à l'Elysée par François Hollande visiblement atteint par les événements de Berlin, mais qui a su trouver les mots et les égards pour mettre à l'aise toute la délégation sénégalaise.

En ralliant l'Élysée ce matin, nous avions beaucoup d'appréhensions quant aux mesures sécuritaires et leurs contraintes pour des journalistes qui pour la plupart vivaient une situation aussi lourde. Grande a été notre surprise quand nous sommes arrivés à la porte du Palais de l'Élysée. Accueillis avec sourire et courtoisie, nous nous sommes demandés si nous n'avions pas trop vite jugé "le zèle " des forces de sécurité. En définitive, les préposés à la sécurité ont fait montre d'un professionnalisme qui doit faire école sous les tropiques. Alliant la courtoisie au professionnalisme, la sécurité de l'Élysée a su gérer sans anicroche la délégation des journalistes sénégalais connus pour leur ...désinvolture. C'est donc sans problème que nous avons pu travailler et même pris quelque liberté avec les inévitables selfies et autres photos dans la salle mythique de l'Élysée. Après la cérémonie, nous nous sommes même attardés devant le Palais, malgré les mesures exceptionnelles de sécurité.