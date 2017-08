La région de Louga ne dispose d’aucune entreprise de grande envergure ayant au moins un capital de deux milliards de francs cfa, a laissé entendre ce mercredi à Louga, le Directeur Général de l’Agence Nationale des Statistiques et du Développement (ANSD), Mr Aboubacar Sédikh Bèye.



Mr Bèye a fait cette révélation, au cours d’un entretien avec la presse, à l’occasion d’un atelier d’information et de sensibilisation portant notamment sur le volet agricole du recensement général des entreprises en phase de lancement dont il présidait les travaux.



Un recensement qui, selon le DG de l’ANSD, a fait ressortir que 13.500 entreprises de la région de Louga sur 407.000 recensées au plan national, ont un capital ne dépassant pas un million de francs cfa et qui pour l’essentiel, s’activent autour de l’informel comme le secteur du commerce.







Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga