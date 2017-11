LA FÉDÉRATION DÉSIGNE L’ASSOCIATION GFC COMME SEULE INTERLOCUTRICE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE

‘’A l’heure des engagements, la fédération sénégalaise de football (FSF) a reçu deux fiches d’engagement au nom de Guédiawaye FC, une signée de l’association dirigée par Abdoulaye Sall et l’autre signée par Djamil Faye au nom de GFC, club de football professionnel’’, a indiqué Saer Seck, le président de la ligue professionnelle à la presse, ce jeudi.



La FSF, dans un courrier envoyé à la LSFP, rappelle qu’au terme ‘’de l’article 20 des règlements généraux, l’association sportive affiliée qui créé une société continue d’exister, et bénéficie donc des effets de l’affiliation et le cas échéant de l’autorisation d’utiliser les joueurs professionnels’’.



Il découle de cette indication que la fiche d’engagement de l’association de Guédiawaye FC est retenue et l’association Guédiawaye FC dirigée par Abdoulaye Sall est la seule reconnue.



La convention signée entre l’association Guédiawaye FC et Jappo SA présidée par Djamil Faye, qui dirigeait le club professionnel depuis 2011, a pris fin mercredi

22 novembre.



Donc, seule l’association est habilitée à dire quelle société va diriger la section professionnelle devant prendre part aux compétitions de la ligue professionnelle, a indiqué Saer Seck, en explicitant le courrier envoyé par la FSF.



La Ligue professionnelle se chargera du contrôle du respect du cahier des charges et des dispositions réglementaires de la FSF, a ajouté le président de la Ligue professionnelle. Il a annoncé que la structure qu’il dirige va saisir dans les plus brefs délais l’association pour mettre à jour les programmations.



Le président de la Ligue professionnelle a confirmé, lors de la même rencontre, le démarrage de la saison 2017-2018 ce week-end et le report de la rencontre Guédiawaye FC-Teungueth FC.



‘’Le maître mot sera la sécurité et la paix pour cette saison’’, a insisté le président de la igue professionnelle. Il a indiqué que la fin des championnats professionnels est programmé le 2 juin prochain avec la finale de la Coupe de la ligue.



‘’Tout sera fait pour respecter ce calendrier afin de pouvoir terminer les compétitions à temps et de pouvoir aller prendre part à la Coupe du monde 2018’’, a-t-il par ailleurs ajouté.