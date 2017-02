LA DIC A TOUBA - Une opération de sécurisation d’envergure

Suite à la vague de braquages qui ont secoué la cité religieuse de Touba ces dernières semaines, le ministre de l’intérieur a recommandé une opération de sécurisation d’envergure. Celle-ci a été organisée dans la nuit du samedi au dimanche dans les grandes artères de Touba et Mbacké. Au total 479 éléments hommes de tenue, policiers et gendarmes notamment, ont pris part à cette activité. 43 personnes interpellées, plusieurs véhicules mis en fourrière et une dizaine de vélomoteurs saisis. Deux joueurs du Fc Baol qui venaient de prendre part à la soirée organisée pour le compte de leur équipe ont été aussi arrêtés, faute d’avoir en leur possession leurs cartes d’identité nationale. Les tractations pour les tirer d’affaire n’ont pas été pas fructueuses.